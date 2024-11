Rafa Marin-Real a gennaio? No, resta a Napoli: a Madrid puntano sui canterani

Mirko Calemme, giornalista del quotidiano spagnolo AS, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Il Real Madrid su Rafa Marin? Loro non interverranno a gennaio, punteranno su due canterani. C’è grande serenità ed al momento non mi risulta che partirà. L’entourage sapeva che sarebbe stato necessario un periodo di ambientamento e che lo spazio sarebbe stato poco”.