Rafa Marin sarà ufficiale prima del ritiro di Dimaro: cosa manca per l'annuncio

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla di Rafa Marin e delle ultime sul suo arrivo a Napoli

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla di Rafa Marin e delle ultime sul suo arrivo a Napoli: "Il 22enne difensore spagnolo effettuerà le visite mediche molto presto, orientativamente nei pressi del raduno e comunque prima del ritiro azzurro previsto per l’11 luglio. Ricordiamo la formula: al Real Madrid spetteranno circa 11 milioni di euro per il cartellino, con le merengues che si sono garantite la possibilità di riacquistare il ragazzo considerato un idolo in patria, versando 25 milioni nel 2026 e 35 nel 2027.

Ma se il club azzurro darà altri 10 milioni entro il prossimo anno, la recompra avrà un valore doppio: quindi 50 milioni nel 2026 e 70 milioni nel 2027".