Rafa Marin si allena da solo aspettando visite e firma: le date dell'ufficialità

"Vamos, vamos, vamos" scrive sui social Rafa Marin, anni 22, mentre corre nei boschi in attesa di volare in Italia per le visite mediche e la firma con il Napoli. Il futuro difensore azzurro si tiene in forma e si allena da solo aspettando un cenno per raggiungere Roma e cominciare così la sua nuova avventura sotto la guida di Conte.

Come scrive il Corriere dello Sport, le tappe saranno le solite: prima Villa Stuart per le visite mediche e poi lasede di FilMauro per la firma che anticiperà l’annuncio ufficiale.