Rai - Conferme su Musah. Conte dopo David stoppa Zhegrova: priorità e dettagli

Arrivano conferme sull'interesse del Napoli per il milanista Musah. Colloqui col suo entourage e col Milan. Va ovviamente definito il costo del cartellino. Ma siamo ai primi vagiti di una trattativa. Frattesi costa quasi il doppio ed è normale che il Napoli valuti anche altre strade. Meno calda la pista Gutierrez: non risulta una trattativa in fase di definizione. Il Napoli valuta anche altre opzioni in quella zona del campo. Prosegue la trattativa col PSG per Kang-in Lee ritenuto tatticamente importante perché capace di ricoprire due ruoli, esterno e mezzala.

Dopo David bloccato per ora l'arrivo di Zhegrova: Conte potrebbe avere altre priorità. Fatta per De Bruyne ( siamo ormai allo scambio delle firme) e Meret ( va solo firmato il biennale). Prosegue il dialogo col Bologna. Freddo su Beukema (Italiano preferirebbe lasciare partire Lucumì) e disponibile alla trattativa per Ndoye. I felsinei valutano l'esterno poco più di 40 milioni, cifra che non intriga i partenopei. Ma siamo agli inizi di giugno e il Napoli cercherà di abbassare le pretese (Italiano ha chiesto Raspadori. Bocciato Ngonge). A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato a Rainews 24.