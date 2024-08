Rai - Gilmour e McTominay: dettagli sulle trattative e cifre. Smentiti altri quattro nomi

Nel corso della 'Domenica Sportiva' su Rai Due, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha fatto il punto sulle trattative del Napoli: "Per Billy Gilmour operazione da 14mln più 4-5mln di bonus al Brighton, ingaggio al giocatore da 2,5mln netti per cinque anni.

Per quanto riguarda Scott McTominay 30mln al Manchester United, non ci risulta al momento una percentuale di rivendita. Ingaggio da 3,5mln per quattro anni. L'ufficialità è attesa a breve, dopo la buonuscita con i Red Devils che l'hanno rimpiazzato con Ugarte del Psg.

Ci risultano smentite, almeno per questa sessione di mercato, per Dedic, Correia, Tchatchoua e Amrabat. Per motivi diversi non arriveranno".