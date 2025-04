Rai - Juve su Osimhen: ha un collegamento con Giuntoli

vedi letture

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Paolo Paganini.

Juventus, che fare con Kolo Muani?

"E' un po' sparito dai radar perché l'input con Tudor è stato quello di valorizzare Vlahovic e non fargli perdere troppo in termini economici. Kolo Muani è in prestito secco, la Juve non può permettersi di fare l'errore fatto a inizio stagione, di puntare solo su un attaccante. Potrebbe la Juve puntare su un nome forte, magari Osimhen perchè ha un collegamento con Giuntoli, anche se lì devi fare i conti con ADL, ma Kolo Muani potrebbe rientrare in chiave Juve con un rinnovo del prestito e non per prenderlo in maniera definitiva".

Vlahovic può essere un attaccante per Conte, se dovesse arrivare?

"Faccio una provocazione: se la Juventus vuole tenersi Vlahovic, prende Italiano come allenatore. E' quello che lo ha valorizzato meglio, alla Fiorentina. Eventualmente potrebbe puntare a Italiano. Dovesse arrivare Conte, lui ha i suoi pallini. Non è uno che si accontenta. Magari può tenerlo, ma poi chiederà anche altro".