Rai - Lukaku aspetta addio Osimhen: difficilmente sarà a Castel di Sangro

La trattativa che potrebbe portare Victor Osimhen al Paris Saint Germain è in questo momento in una fase di stallo.

Il club parigino non si avvicina alle richieste economiche del Napoli e ciò blocca anche l'arrivo di Romelu Lukaku. A scriverlo è il giornalista esperto di mercato Rai Ciro Venerato al sito TGR: "Lukaku è blindato dal Napoli ma dovrà aspettare. Difficilmente lo vedremo già a Castel di Sangro se nei prossimi giorni non ci saranno auspicati sviluppi".