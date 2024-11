Rai - Meret, rinnovo ancora lontano! Non c'è accordo su cifre e durata

vedi letture

Questa mattina si parlava dell'accordo ormai imminente per il rinnovo di contratto con il Napoli di Alex Meret. Ma ci sono nuovi aggiornamenti. Arrivano dalla redazione di Rai News con Ciro Venerato.

"Tutto in stand-by per i rinnovi. Vale per Kvaratskhelia ma anche per Meret. Altro che accordo vicino! Le parti sono al momento ancora distanti. Manca accordo su durata e stipendio. Ci arrivano autorevoli conferme su quanto abbiamo appreso in giornata. Ci vorranno ancora altri vertici per il rinnovo di Meret".