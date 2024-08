Rai - Osimhen, c’è solo il Chelsea: se non accetta saltano Gilmour e l’esterno destro

Oshimen a Parigi avrebbe guadagnato moltissimo mentre a Londra i paletti economici sono più rigidi. Il Napoli attende col fiato sospeso.

Ciro Venerato parla del mercato del Napoli al Tg Sport: "Tutto passa per la cessione di Oshimen al Chelsea in casa Napoli. Ultimo e unico club rimasto per dismettere il nigeriano. Anche a prezzo di saldo. Decisivo il vertice tra l'entourage del calciatore e la dirigenza dei blues. Oshimen a Parigi avrebbe guadagnato moltissimo mentre a Londra i paletti economici sono più rigidi. Il Napoli attende col fiato sospeso.

Solo con la cessione del nigeriano sarà possibile finanziare l'acquisto di Gilmour ( pronto ad andare via nonostante infortunio di o' Riley). Il Napoli gli offre 2.5 milioni di stipendio. Conte ha chiesto anche un esterno destro: Ebimbe il preferito del top coach salentino, da escludere Correia e Dedic. Due acquisti che possono saltare se Oshimen rifiuterà il Chelsea".