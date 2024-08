Rai - Osimhen può finanziare Ebimbe: il Napoli può offrire obbligo condizionato all’Eintracht

Il Napoli ha fretta nel cedere Victor Osimhen perchè con i proventi della cessione del nigeriano vorrebbe regalare ad Antonio Conte un centrocampista e un esterno destro. A riferirlo ai microfoni del Tg2 Sport Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai. Prosegue la trattativa per Ebimbe, con i soldi di Osimhen è possibile concedere l’obbligo di riscatto condizionato e non più il diritto all’Eintracht Francoforte.

Per quanto riguarda il centrocampista Billy Gilmour non è ufficialmente fuori dai radar. E’ difficile che il Napoli possa ritornarci dopo l’infortunio di O’Riley e potrebbe esserci anche un’altra opzione. La Fiorentina ha chiesto Folorunsho. Nei viola gioca Amrabat, che piace agli azzurri e anche a Mourinho. Vedremo se ci saranno sviluppi last minute.