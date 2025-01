Ultim'ora Rai - Raspadori, nuovo tentativo della Roma: la risposta del Napoli

vedi letture

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, nel corso de La Domenica Sportiva fa sapere di un nuovo tentativo della Roma per Giacomo Raspadori, ma la risposta del Napoli è stata negativa. Queste le sue dichiarazioni: "La Roma le idee chiare ce l’ha, il problema è che poi bisogna convincere anche gli interlocutori. Il Napoli ha ribadito anche stasera il ‘no’ per Raspadori. L’Everton, che è un club di famiglia, ha la disponibilità per Beto ma c’è un problema: si è infortunato Calvert-Lewin e ora Beto è bloccato".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).