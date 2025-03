Rai - Rinnovo Meret, manca l’ultimo aspetto: ecco cifre e durata contratto

"Ultimissime sul rinnovo di Meret. Manca l'accordo sulle commissioni, poi si firmerà il prolungamento. Biennale da 2.5 milioni a stagione con opzione per la terza stagione": questi i dettagli relativi al prolungamento di contratto del portiere azzurro. I dettagli sono stati svelati da Ciro Venerato, giornalista, al TgRai Sport. Meret ha il contratto in scadenza a giugno, da mesi le trattative vanno avanti tra le parti con diversi incontri tra l'agente Pastorello e il ds Manna.

