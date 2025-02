Ultim'ora Rai - Saint-Maximin, c'era accordo fino a poche ore fa: ecco perché è saltato

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, nel corso di TGR Campania ha fatto il punto sugli ultimi movimenti di calciomercato in casa Napoli: "Il Napoli ha trovato tecnicamente parlando il sostituto di Kvaratskhelia. Ha definito pochissimi minuti fa l’arrivo di Okafor in prestito a 2 milioni con diritto di riscatto a 23. Ho ricevuto conferme dal Milan e dal Calcio Napoli, il calciatore sosterrà le visite mediche in giornata e sarà lui a entrare in rosa.

Il Napoli ha fatto il possibile fino a poche ore fa per Saint-Maximin, l’accordo tra i turchi e la squadra araba si era anche trovato ma il problema è stato burocratico. La documentaizone estera è troppo massiccia e c'era il rischio di arrivare a mezzanotte senza giocatore. Manna si è fatto in quattro per portare Okafor al Napoli. Si era inserita anche l’Atalanta ma Manna aveva ricevuto la parola da Furlani: doveva presentarsi entro le ore 18 e così è stato".