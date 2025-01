Rai - Simeone non si muove: no del Napoli al Torino, per Conte è incedibile!

Giovanni Simeone non si muove dal Napoli, almeno in questa finestra invernale di calciomercato. Il Torino era sulle sue tracce ma ha incassato il no ufficiale da parte del club azzurro per la cessione del Cholito. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato. L’attaccante argentino è incedibile per Antonio Conte. Neppure una cifra vicina ai 15 milioni avrebbe potuto mutare lo scenario.

