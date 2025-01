Rashford, c'è anche il Milan: il nodo ingaggio frena l'arrivo in Italia

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle trattative possibili in casa Milan, qualora Noah Okafor dovesse salutare il rossonero e volare in Germania, dove il Lipsia si è già mosso per averlo a titolo definitivo.

Tra gli obiettivi di mercato c'è anche un giocatore della Premier League accostato nei giorni scorsi anche al Napoli: Marcus Rashford. Il Manchester United ha aperto alla possibilità prestito, ma lo stipendio anche solo per sei mesi è molto alto, visto che sarebbe di circa 7 milioni lordi. A quel punto servirebbe un contributo da parte dei Red Devils per pagarne almeno parte e non gravare tutto sulle casse rossonere.