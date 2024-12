Rashford è in vendita, il Man United lo mette sul mercato a gennaio: la richiesta

vedi letture

Sarà un gennaio complesso per il Manchester United.

Sarà un gennaio complesso per il Manchester United. Da una parte ci sarà, infatti, la necessità di reperire calciatori che si adattino alle idee del nuovo tecnico Ruben Amorim, mentre dall'altra il club dovrà fare molta attenzione a non sforare i parametri di sostenibilità imposti dalla Premier League.

Per questo motivo i Red Devils, come riporta il Daily Mail, è molto probabile che la società decida di cedere quei giocatori provenienti dal proprio settore giovanile, che portano a bilancio un profitto del 100% visto che non vi sono state spese per l'acquisto dei cartellini.

In quest'ottica, riporta ancora il tabloid inglese, il primo nome di cui si è parlato in chiave cessione è stato quello di Marcus Rashford, attaccante accostato negli ultimi giorni anche al Napoli. Per il suo cartellino la richiesta è di circa 50 milioni di euro.