Ultim'ora Raspadori, addio non così vicino? Simeone lo convoca per il match di domani

vedi letture

Giacomo Raspadori è al centro dei rumours di questa finestra invernale di calciomercato: nonostante sia arrivato in Spagna la scorsa estate, l'attaccante italiano potrebbe già lasciare l'Atletico Madrid. La pista Roma pare essersi raffreddata perché il calciatore ha da tempo messo in stand-by la proposta, mentre c'è stato il ritorno di fiamma del Napoli con lo stesso Jack che dà priorità agli azzurri.

Intanto però il suo attuale allenatore, il Cholo Simeone, ha ancora Giacomo Raspadori in rosa e non intende privarsene in attesa del futuro: il tecnico dei Colchoneros infatti lo ha convocato per la gara di domani dell'Atletico Madrid, impegnato negli ottavi di finali di Coppa del Re contro il Deportivo La Coruna. Forse, un indizio che il possibile addio di Raspadori non sia poi così vicino.