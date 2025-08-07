Raspadori-Atletico, il Napoli apre a una condizione: fissato il prezzo

Sebbene l'Atletico Madrid stia facendo sul serio per Giacomo Raspadori, il Napoli non si schioda dalla sua posizione comoda di potere e specifica le condizioni per una cessione del proprio giocatore. Finora infatti il club spagnolo si è spinto fino al formulare un'offerta ufficiale, smosso anche dopo aver visto sfumare l'affare Millot con lo Stoccarda: 20 milioni circa più bonus.

Come detto, nulla che abbia fatto vacillare il Napoli. I campioni d'Italia infatti dell'attaccante classe 2000 fanno un'altra valutazione, che ruota attorno ai 25-30 milioni di euro. Insomma, la distanza c'è, eppure la situazione va analizzata al microscopio. Raspadori in realtà è rimasto colpito dalle avance dell'Atletico Madrid e un trasferimento nella capitale spagnola lo attira. Anche perché sbarcare al Metropolitano vorrebbe dire voltare del tutto pagina, essere allenato da un allenatore mitologico come Diego 'Cholo' Simeone e finire per giocare con il fratello più piccolo del 'Cholito'.

Nulla gli vieta, tuttavia, di considerare anche la permanenza a Napoli. Con due Scudetti in due anni, sotto la guida di un Antonio Conte che lo ha rivalutato cucendogli addosso l'abito di mezzala offensiva, con l'obiettivo di aprire i propri orizzonti e puntare oltre i confini e verso l'Europa. Tanto, ovviamente, dipenderà da quanto vorrà affondare il colpo l'Atletico. Lo scrive Tmw.