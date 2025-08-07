Raspadori attratto dall'Atletico e dal Cholo: presto nuova offerta al Napoli

L’Atletico Madrid, per Jack Raspadori, s’è presentato ufficialmente nei giorni scorsi e ha formulato un’offerta, molto motivato soprattutto dopo il tramonto dell’affare Millot con lo Stoccarda, ma la proposta confezionata non ha soddisfatto il Napoli: una ventina di milioni con i bonus, lontana dalla valutazione di base che oscilla tra i 25 e i 30. La storia, comunque, è destinata a proseguire nonostante un epilogo aperto e per nulla scontato: Jack è attratto dalla prospettiva di trasferirsi in Spagna e di ricominciare con il Cholo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Raspadori, 25 anni, nazionale italiano, è a Napoli dal 2022. Ha segnato gol pesanti per i due scudetti vinti pur non essendo mai stato realmente titolare. In totale sono state 18 le reti complessive il 109 presenze in azzurro. Lo scorso anno preziosi i gol contro Venezia, Genoa e Lecce. Un giocatore jolly, utile in ogni ruolo, apprezzato da tutti gli allenatori: attaccante, seconda punta, esterno e anche mezzala. Raspadori ha voglia di giocare di più - nell'anno del Mondiale - e per questo si valuta l'ipotesi della cessione a titolo definitivo. Anche perché il contratto è in scadenza nel 2027. Valutazioni in corso e diverse offerte sul tavolo.