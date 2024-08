Raspadori-Juve, da Torino: piace a Giuntoli e Motta, ai bianconeri manca uno così

vedi letture

Vittorio Oreggia, giornalista di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Chiesa non è mai più tornato a certi livelli da quando l’Italia vinse gli Europei. Chiesa poi è un calciatore che non ha una collocazione precisa a livello tattico, ma Conte ha tutti gli strumenti per metterlo in riga tatticamente. Ha deluso negli ultimi due anni l’attaccante e la Juventus l’ha messo fuori dal progetto.

Raspadori alla Juventus? Piace a Giuntoli che lo portò a Napoli, piace a Motta ed in questo momento un calciatore del genere manca alla Juventus. Kean è stato venduto, Milik non rientra nel progetto della squadra e quindi manca un tassello in attacco”.