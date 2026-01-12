Raspadori-Napoli, Schira svela: "Contatti con gli ex compagni in questi giorni"

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, a Televomero nel corso de 'Il Bello del calcio' ha fatto il punto sui movimenti del Napoli: "Occhio a un possibile Giacomo Raspadori bis in azzurro, in prestito con diritto di riscatto. Jack si è sentito spesso negli ultimi giorni con tantissimi ex compagni di squadra. La sensazione è che ci possa essere un clamoroso ritorno in maglia azzurra se non dovesse restare all'Atletico.

Il Napoli però, ricordiamo, ha il mercato a saldo zero e quindi deve fare prima delle uscite per poter chiudere delle operazioni in entrata. In uscita chi può far spazio a Raspadori è Lorenzo Lucca, il cui impiego e considerazione da parte di Antonio Conte è di fatto ai minimi termini. Per Lucca c'è l'ipotesi Benfica, Mourinho è interessato, prestito con diritto di riscatto anche se Lucca preferirebbe restare in Italia. È stato proposto uno scambio alla Roma con Ferguson o Dovbyk, al momento la Roma è tiepida sull'attaccante ex Udinese. È stato proposto anche alla Juventus, vedremo se Spalletti - che lo aveva fatto esordire in Nazionale - ci farà un pensiero".