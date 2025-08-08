Raspadori verso l'Atletico! Romano: "Raggiunto accordo personale e inviata offerta al Napoli"

Giacomo Raspadori si sta sensibilmente avvicinando all'Atletico Madrid. L'attaccante classe 2000, infatti, ha raggiunto un accordo per quanto riguarda la durata del contratto e l'ingaggio che andrebbe a percepire ai Colchoneros. Che, intanto, hanno mandato anche una proposta ufficiale al Napoli sulla quale adesso si sta discutendo.

A riportarlo è Fabrizio Romano, esperto di mercato, tramite il suo account X: "L'Atlético Madrid ha raggiunto un accordo personale con Giacomo Raspadori e ha inviato un'offerta ufficiale al Napoli! Proposta ora in discussione tra i club; Raspadori potrebbe presto diventare il nuovo giocatore dell'Atléti".