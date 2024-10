Relevo - Il Napoli su Gutierrez del Girona, recompra del Real non sicura: la situazione

vedi letture

Il Napoli segue con attenzione Miguel Gutiérrez , terzino sinistro del Girona. Lo spagnolo a segno per la prima volta in Champions League questa settimana contro lo Slovan Bratislava, sta impressionando molti grandi club europei tra cui quello azzurro.

Il Napoli è andato a vederlo più volte in questa stagione, e lo ha nella sua agenda per il futuro . Il Real Madrid ha un riacquisto da 9 milioni sul giocatore, che però molto probabilmente non verrà esercitato. A riferilo è Relevo.