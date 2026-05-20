Retroscena ADL: due mesi fa contatti con Fabregas, ora due nomi in pole
Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già sondato circa due mesi fa la disponibilità di Cesc Fabregas, oggi legato al progetto del Como. Un contatto che non avrebbe però portato ad aperture concrete, con l’ex centrocampista deciso a proseguire il suo percorso di crescita in Lombardia.
Lo scenario attuale, però, si sarebbe evoluto verso altre direzioni. Il nome più caldo nelle ultime ore sarebbe quello di Maurizio Sarri, con il direttore sportivo Giovanni Manna che starebbe valutando la fattibilità di un ritorno dell’allenatore toscano sulla panchina azzurra. Un’ipotesi suggestiva che riporterebbe al Napoli un tecnico già protagonista di una delle fasi più brillanti della gestione recente dal 2015 al 2018.
Sul tavolo, tuttavia, resterebbe anche un’altra pista di alto profilo: quella che porta a Massimiliano Allegri. Secondo le stesse ricostruzioni, De Laurentiis non avrebbe abbandonato del tutto l’idea di affidare la squadra a un profilo esperto e vincente come l’ex tecnico della Juventus, considerato una soluzione di grande affidabilità per un progetto competitivo immediato.
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