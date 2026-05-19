Addio Conte, ha chiesto la rescissione per tre motivi: ADL ha scelto il sostituto

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De Laurentiis valuta attentamente le alternative, ma l’ipotesi di un ritorno dell’ex tecnico azzurro sembra oggi quella più probabile.

Aurelio De Laurentiis è al lavoro per individuare il successore di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. La separazione tra le parti, maturata nelle ultime settimane, affonda le sue radici in un confronto avvenuto già un mese fa, quando lo stesso Conte avrebbe illustrato le ragioni del suo addio. Alla base della decisione - riferisce Sky - alcune criticità e un senso di responsabilità verso il mercato - con riferimenti a operazioni non del tutto riuscite come Lang e Lucca - oltre a problematiche interne, in particolare nell’area medica del club. Anche il clima di forte pressione avrebbe contribuito ad accelerare la richiesta di rescissione.

Sarri in pole per il dopo-Conte

In questo scenario prende sempre più corpo il nome di Maurizio Sarri, considerato il principale candidato per la successione. L’allenatore toscano resta però legato da un contratto con la Lazio e non mancano le insidie legate alla concorrenza, in particolare dell’Atalanta, che continua a monitorare la situazione. Nonostante ciò, la pista che porta a Sarri appare in forte risalita e potrebbe presto diventare concreta, anche se al momento non esistono certezze definitive. De Laurentiis valuta attentamente le alternative, ma l’ipotesi di un ritorno dell’ex tecnico azzurro sembra oggi quella più probabile.