Rafa Marin, dalla Spagna: “Se Villarreal lo riscatta, il Real ha recompra e cerca difensori con DNA Blancos!”

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Le opzioni principali per il futuro di Rafa Marín sembrano essere attualmente Napoli e Villarreal, ma anche il Real Madrid.

Rafa Marín festeggia il suo 24° compleanno in un momento molto importante della sua carriera. Il difensore spagnolo arriva infatti al termine di una stagione che lo ha rilanciato dopo il prestito al Villarreal, dove è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico di Marcelino. Con 30 presenze e oltre 2.500 minuti giocati, il centrale ha accumulato esperienza e continuità in una squadra che ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Una crescita significativa che ha rafforzato la fiducia del giocatore nelle proprie qualità e aumentato l’interesse attorno al suo futuro. Di seguito le indiscrezioni riferite dal quotidian spagnolo As.

Napoli, Villarreal e Real Madrid: il futuro è ancora aperto

Le opzioni principali per il futuro di Rafa Marín sembrano essere attualmente Napoli e Villarreal, ma anche il Real Madrid continua ad avere un ruolo importante nella gestione del difensore. Il prestito al Villarreal è stato concordato con il benestare sia del Napoli sia del club madrileno, che al momento della cessione in azzurro nel 2024 ha mantenuto particolari diritti sul giocatore. Il Villarreal dispone di un’opzione d’acquisto da 12 milioni di euro, ma l’eventuale operazione richiederebbe comunque una nuova trattativa tra le parti. Inoltre, il Real Madrid si è riservato due clausole di recompra: una valida per questa estate da 25 milioni e una per la prossima da 35 milioni. Il Napoli, dal canto suo, sarebbe molto soddisfatto della crescita mostrata dal centrale spagnolo durante questa stagione. Dopo aver trovato poco spazio con Antonio Conte, Rafa Marín è riuscito a rilanciarsi con continuità e le sue prestazioni sono state particolarmente apprezzate dalla dirigenza partenopea. Una situazione che potrebbe riaprire le porte di un ritorno a Napoli, soprattutto considerando che anche il Real Madrid è alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo in vista della prossima stagione.