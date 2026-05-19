Pinamonti vice Hojlund? Può lasciare il Sassuolo: sondaggio del Napoli

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Il gol di tacco segnato domenica contro il Lecce ha permesso ad Andrea Pinamonti di salire a quota 9 reti in campionato

Il gol di tacco segnato domenica contro il Lecce ha permesso ad Andrea Pinamonti di salire a quota 9 reti in campionato e soprattutto di toccare i 30 gol complessivi nelle ultime tre stagioni di Serie A. In attesa della sfida di domenica contro il Parma, nella quale proverà a raggiungere la doppia cifra, il centravanti del Sassuolo ha confermato ancora una volta di essere un attaccante capace di garantire continuità realizzativa nel campionato italiano. Non a caso, dal 2023-2024 soltanto Lautaro, Thuram, Orsolini, Pulisic e Vlahovic hanno fatto meglio di lui in Serie A.

Futuro lontano dal Sassuolo

Secondo quanto raccolto da TMW, il classe ’99 - che oggi compie 27 anni - difficilmente resterà in Emilia-Romagna anche nella prossima stagione. Il contratto in scadenza nel 2027 e la volontà del club neroverde di monetizzare hanno ormai indirizzato il suo futuro lontano dal Sassuolo. Roma e Napoli hanno già effettuato alcuni sondaggi per l’ex Inter, che nel frattempo ha raggiunto una maturità tale da non essere più considerato una semplice promessa. A rafforzare l’idea di un imminente cambio di scenario c’è anche la recente scelta di affidarsi alla GR Sports di Giuseppe Riso per la gestione della sua carriera. La sua esperienza al Sassuolo sembra ormai arrivata ai titoli di coda.