Addio Conte, Tmw: "Niente buonuscita anche per lo staff. E' in pole per la Nazionale"

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La decisione sul futuro commissario tecnico verrà presa dal prossimo presidente federale, con le elezioni FIGC fissate per il 22 giugno.

Antonio Conte e il Napoli sono sempre più vicini alla separazione definitiva. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, nell’ambito degli accordi per la risoluzione consensuale tra il tecnico salentino e il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe stata definita anche l’assenza di una buonuscita per lo staff dell’allenatore, destinato a seguirlo nella prossima esperienza professionale. Una scelta che consentirebbe al Napoli di risparmiare complessivamente circa 18 milioni di euro tra stipendi e costi legati alla conclusione anticipata del rapporto.

Conte possibile candidato per la Nazionale italiana

Una volta libero dal contratto con il Napoli, Antonio Conte diventerebbe automaticamente uno dei principali candidati per la panchina della Nazionale italiana. La decisione sul futuro commissario tecnico verrà presa dal prossimo presidente federale, con le elezioni FIGC fissate per il 22 giugno e Giovanni Malagò attualmente in vantaggio su Giancarlo Abete nella corsa alla presidenza. Conte rappresenterebbe un profilo molto gradito per rilanciare il progetto azzurro, anche se tra i nomi in corsa restano presenti anche Roberto Mancini e Massimiliano Allegri, il cui futuro dipenderà dalle scelte del Milan. Più complicata, invece, la pista che porta a Pep Guardiola per ragioni economiche e progettuali. Secondo le indiscrezioni, la Federazione sarebbe orientata a proporre al futuro ct un contratto biennale, pur con l’obiettivo di costruire un percorso più lungo in vista dei Mondiali del 2030.