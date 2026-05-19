Calciomercato Napoli, tentativo vano per Butez: resta al Como, firmato il rinnovo

vedi letture

Le sirene di mercato del Napoli e le avance di Antonio Conte - al netto dell’ormai addio a fine stagione - non hanno scalfito le certezze del Como

Le sirene di mercato del Napoli e le avance di Antonio Conte - al netto dell’ormai addio a fine stagione - non hanno scalfito le certezze del Como né quelle di Jean Butez. Nelle ultime settimane il club partenopeo aveva manifestato il proprio interesse per il portiere francese, anche su spinta del tecnico salentino, che dopo lo 0-0 del 2 maggio al Sinigaglia lo aveva pubblicamente elogiato. Ma il futuro del 30enne sarà ancora sulle rive del Lago. Fabregas e la dirigenza biancoblù sono rimasti pienamente soddisfatti del rendimento dell’estremo difensore. Con 18 clean sheet in campionato - miglior dato del torneo - e in attesa dell’ultima sfida contro la Cremonese e del verdetto Champions, Butez si è confermato un elemento imprescindibile del Como. Personalità, qualità nel gioco con i piedi e precisione nei lanci hanno contribuito ad alzare il livello della squadra, perfettamente in linea con l’idea di calcio del suo allenatore.

Rinnovo fino al 2030

Coraggio e interventi decisivi - come il rigore parato a Lobotka nei quarti di finale di Coppa Italia - sono valsi a Butez un premio importante. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, è ormai tutto definito per il rinnovo con il Como: è arrivata anche la firma del giocatore sul nuovo accordo valido fino all’estate 2030. Due anni in più rispetto al precedente contratto, accompagnati da un adeguamento dell’ingaggio. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, ma la direzione è ormai chiara: Jean Butez resterà al Como per giocarsi l’Europa da protagonista.