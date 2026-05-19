Cagliari, Esposito riscattato ma permanenza incerta: su di lui c’è anche il Napoli

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Nella serata di domenica, con la matematica salvezza, è scattato ufficialmente il riscatto del cartellino di Sebastiano Esposito da parte del Cagliari.

Nella serata di domenica, con la matematica salvezza, è scattato ufficialmente il riscatto del cartellino di Sebastiano Esposito da parte del Cagliari. L’attaccante classe 2002 era arrivato in Sardegna la scorsa estate dall’Inter con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato, legato proprio alla permanenza in Serie A. La vittoria in rimonta contro il Torino ha quindi fatto scattare la clausola, permettendo all’Inter di incassare circa quattro milioni di euro e mantenendo al tempo stesso il 40% su una futura rivendita, verosimilmente a cifre più elevate.

Futuro e valutazioni di mercato

La prossima estate, scrive Tmw, potrebbe però aprirsi a nuovi scenari solo di fronte a offerte importanti, simili a quelle già viste in passato - come i 25 milioni più bonus messi sul piatto dalla Fiorentina per Roberto Piccoli. Su Esposito hanno già iniziato a muoversi alcuni club di Serie A, tra cui il Napoli e soprattutto il Torino, ma resta da capire quanto saranno realmente disposti a investire. Il bilancio recente del giocatore parla di 15 reti negli ultimi due campionati tra Empoli e Cagliari, a cui si aggiungono assist e un contributo costante alla manovra offensiva. A quasi 24 anni e dopo una stagione chiusa con la salvezza, la sua permanenza in Sardegna resta un’ipotesi concreta, anche se il mercato potrebbe ancora cambiare gli scenari.