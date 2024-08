Retroscena Anguissa - Anche lui pensava di andar via: Conte l'ha convinto in vacanza

La voglia di andar via era venuta anche a lui, nonostante un contratto potenzialmente ancora lungo. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport con riferimento a Frank Zambo Anguissa. Poi - riferisce il quotidiano - quella chiamata di Antonio Conte mentre era in vacanza è stata un toccasana, un'iniezione di fiducia:

"L’ha rimesso al centro del progetto, il tecnico, gli ha fatto capire quanto fosse importante che lui tornasse a essere quel centrocampista dominante che s’era visto nella stagione dello scudetto. Non può essere quello dell’anno scorso, il camerunese, che come a tanti dopo l'ultima disgraziata stagione era balenata l'idea di cambiare aria, di provare una nuova avventura".

A Verona non ci sono più scuse e lui, che ha fatto il ritiro sin dall'inizio, è consapevole dell'importanza di iniziare col piede giusto. Ad oggi non ci sono neanche alternativa alla coppia con Lobotka. Anguissa è stato da subito ritenuto intoccabile per Conte, ma ora dovrà dimostrare con i fatti di meritare la titolarità. E di conseguenza anche quell'opzione a favore del club per prolungare al 2027 l'attuale accordo in scadenza nel 2025.