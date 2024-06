Retroscena Anguissa: era tentato da un'offerta araba, ecco perché è saltata

vedi letture

A richiederlo l’Al-Nassr di Cristiano, e lui ci stava riflettendo seriamente. Poi è arrivato Conte e ha posto il veto.

Uno dei calciatori ritenuti intoccabili da Antonio Conte, non appena si è insediato sulla panchina del Napoli, è stato André-Frank Zambo Anguissa. Nonostante una stagione a dir poco deludente (il camerunese è stato tra i peggiori), il giocatore è considerato adesso incedibile dal Napoli. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

A fine campionato Anguissa era stato tentato da un’offerta araba, a richiederlo l’Al-Nassr di Cristiano, e lui ci stava riflettendo seriamente. Poi è arrivato Conte e ha posto il veto: non parte, non si muove, non è in vendita. Ora Frank è in attesa e incuriosito. Non vede l’ora di conoscere il nuovo allenatore e ripartire per cancellare le delusioni recenti di una stagione in cui non è riuscito a lasciare il segno.