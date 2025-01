Retroscena Billing - Il Milan ieri ha provato a beffare il Napoli e lo voleva anche Mourinho

Visite mediche ultimate per Philip Billing, 28enne arrivato dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto a circa 9 milioni. Un rinforzo di fisicità e inserimenti in mediana, come alternativa alle mezzali, che il Napoli ha chiuso - riferisce il Corriere dello Sport - nonostante un tentativo d’inserimento in extremis di un altro club italiano.

Il quotidiano ha confermato i rumors su un tentativo del Milan che cerca evidentemente un altro elemento in quel ruolo. Il centrocampista danese però aveva già un accordo col Napoli e lo ha rispettato. Già oggi è atteso l'annuncio ufficiale da parte di De Laurentiis. Si tratta di un elemento che "aumenta il peso specifico del gruppo in termini di muscoli, centimetri ma anche gol. 31 in 201 partite con la maglia del Bournemouth. Il Napoli aveva bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche ed è tornato a fidarsi di un campionato che Conte conosce bene. I due si incrociarono quando allenava il Tottenham. Ma Billing lo conoscono in tanti: ci aveva provato anche Mourinho invano. Sperava di poterlo avere al Fenerbahce, ma ha scelto Napoli".