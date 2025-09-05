Retroscena Bonny: tentativo in extremis del Napoli quando stava firmando con l'Inter

Il Napoli voleva Bonny del Parma e ci aveva pensato seriamente con un blitz pochi giorni prima della firma con l'Inter. Il giornalista Matteo Moretto ha svelato alcuni retroscena di mercato sul canale Youtube di Fabrizio Romano: "Il trasferimento di Bonny all'Inter per una cifra superiore ai 23 milioni di euro si chiude il giorno 28 luglio.

Ma nel weekend precedente il Napoli, che in quel momento trattava Lucca e Nunez, ha chiamato il Parma per Bonny e ha cercato di sondare concretamente le condizioni di uscita, ma Bonny era già in trattativa molto avanzata con l'Inter". Alla fine il club azzurro ha puntato tutto su Lucca e poi su Hojlund dopo l'infortunio di Lukaku. Due giovani centravanti pronti a prendersi il Napoli con caratteristiche tecniche e fisiche differenti.