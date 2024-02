Retroscena Calzona: ADL dovrà pagare penale se vorrà confermarlo

Francesco Calzona al Napoli, ci siamo. Cronache di Spogliatoio aggiunge un dettaglio alle ultime notizie

Francesco Calzona al Napoli, ci siamo. Cronache di Spogliatoio aggiunge un dettaglio alle ultime notizie: "L’attuale CT della Slovacchia arriverà in citta nelle prossime ore per sistemare gli ultimi dettagli e firmare il contratto fino al termine della stagione. Se il Napoli deciderà di tenerlo anche in futuro, dovrà pagare una penale alla Federcalcio slovacca".