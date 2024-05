Retroscena Conte: c'è un motivo preciso se ha accettato Napoli

A lui il compito di cancellare in fretta le scorie degli ultimi mesi, restituendo il giusto valore al gruppo degli otto senatori.

La base del Napoli c'è ed è solida. Uno dei motivi per i quali Conte ha accettato il corteggiamento del Napoli è proprio questo come riferisce la redazione di Sky Sport. A lui il compito di cancellare in fretta le scorie degli ultimi mesi, restituendo il giusto valore al gruppo degli otto senatori. La base da cui ripartire, per evitare di finire un’altra volta sull’otto volante.

Una volta firmato il contratto, molto rapidamente bisognerà risolvere i nodi relativi al sostituto di Osimhen; al rinnovo di Kvaratskhelia e al futuro di Di Lorenzo. Per Conte il capitano è insostituibile, uno degli otto, insieme a Meret Rahamani Anguissa Lobotka, Politano, Kvara e Raspadori. Su questa base, ritenuta di primo livello, bisognerà lavorare. Per tornare ai livelli di un anno fa. Una flessione certificata dai numeri che ha compromesso l’intera stagione. In questo senso anche il rinnovo di Meret, contratto in scadenza tra un anno sarà un passaggio fondamentale.