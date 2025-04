Retroscena da Torino: il Napoli ha pensato anche ad Elmas per sostituire Kvara

vedi letture

A gennaio 2024 è andato via, a gennaio 2025 poteva tornare. Eljif Elmas è rientrato nei pensieri del Napoli nell'ultima sessione di mercato, stando al retroscena riportato dal Corriere di Torino: "Non se n’è fatto nulla solo perché mancava per lui lo slot da extracomunitario. Il padre agente, Djevant, era rimasto in città, a Napoli, anche dopo il suo addio a gennaio 2024. Poi ha raggiunto il figlio dopo il trasferimento al Torino.

Lo scorso anno, a gennaio, aveva manifestato la volontà di ripartire dalla Bundes. Ma l’esperienza tedesca non è andata come avrebbe voluto. Così riecco l’idea Napoli, un anno dopo, con Kvara intanto andato al Psg. Una possibilità ostacolata dal posto mancante. Alla fine ne ha approfittato il Torino di VanolI. E stasera Elmas, subito leader, sarà solo un rivale. Ma per lui è previsto un caloroso benvenuto".