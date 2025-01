Retroscena De Vrij: ha detto no a Conte che così s'è spostato su Danilo

Focus su Stefan de Vrij all’interno dell’edizione odierna di Tuttosport. Il difensore centrale olandese, si legge, vuole tenersi ancora stretta a lungo la maglia dell’Inter, essendo anche tra le note più positive delle ultime settimane in nerazzurro. Un rendimento che ha acceso sul suo conto illustri e corposi interessamenti su di lui. Si sono mosse per esempio un paio di formazione della Saudi Pro League, disposte a mettere sul piatto il classico stipendio da capogiro per convincerlo.

Ha detto no e l’ha fatto anche a una vecchia conoscenza come Antonio Conte, la cui stima ha indotto il Napoli a sondare la pista nel mese di dicembre. No, grazie: De Vrij ha detto di non considerare l’opzione azzurra e da lì la virata su Danilo della Juventus. Avanti tutta, quindi, tra l’Inter e De Vrij, che adesso ha nel mirino le 300 presenze in nerazzurro (a oggi è a 255).