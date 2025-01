Retroscena Garnacho: Manna potrebbe volare a Manchester per chiudere

L'affare Garnacho non si è ancora sbloccato nonostante i due incontri tra le parti a Milano. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, nei piani del ds Manna c’è anche la possibilità di un viaggio a Manchester per sbloccare la trattativa dopo la partita con la Juve. Ma se in questi giorni non saranno riscontrati progressi o aperture, è anche possibile che cambi la meta.

