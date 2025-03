Retroscena Gatti-Juve: da dicembre accordo verbale, ma rinnovo è in stand-by

Il quotidiano Tuttosport questa mattina ha parlato di possibile carta Gatti per convincere il Napoli a cedere Osimhen alla Juve. Non solo: emerge anche un retroscena relativo al possibile arrivo del centrale in azzurro, a prescindere da quello che sarà il futuro di Osimhen, ora in prestito al Galatasaray.

"Adesso il sacrificio di Gatti, finito nel mirino anche di alcuni club di Premier nonostante a dicembre ci fosse un accordo verbale con i bianconeri per il rinnovo rimasto poi in stand by, potrebbe avvicinare Osimhen alla Juventus. O per lo meno la Juventus avrebbe un asso nella manica per potersi sedere al tavolo delle trattative con De Laurentiis. Da lì in poi sarà l’abilità di Giuntoli o la testardaggine del patron partenopeo a veicolare un possibile semaforo verde sull’affare".