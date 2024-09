Retroscena Gilmour: ha chiamato direttamente ADL pur di venire a Napoli

Retroscena del Corriere dello Sport sugli ultimi colpo di mercato del Napoli: "Gilmour, ultimo acquisto della lista sbarcato a Napoli poche ore prima della partita con il Parma, è stato al centro di un tale tira e molla tra club, che a un certo punto pare che abbia addirittura alzato il telefono per parlare con i piani alti azzurri. Dicono, raccontano, con De Laurentiis in persona: un modo per confermargli la sua tremenda voglia d’azzurro".