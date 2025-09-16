Retroscena Hojlund: il Napoli era su di lui già da tre anni

"Hojlund è un centravanti che il Napoli aveva scovato nel 2022 in Austria, allo Sturm Graz, ma con lui l’appuntamento è stato solo rimandato: Manna è stato fulmineo a strapparlo alla concorrenza dopo l’infortunio di Lukaku, partendo con l’handicap dei tempi, e molto bravo a confezionare un’operazione che ha notevolmente migliorato il potenziale offensivo della squadra".

E' del Corriere dello Sport il retroscena sul nuovo centravanti azzurro che dunque piaceva già prima che l'Atalanta lo facesse conoscere alla Serie A nella stagione 2022/23. Il Napoli con lo United ha concluso l'operazione sulla base di 50 milioni totali con 6 di prestito e 44 di obbligo di riscatto con la Champions. In sintesi, un vero e proprio investimento per il futuro per un giocatore già partito a razzo con la prova show del Franchi di sabato. Ora l'attesa per il ritorno a Manchester, ma all'Etihad.