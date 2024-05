Retroscena Rai - Gasp contattato già un anno fa, ma i senatori e la piazza si opposero

Gian Piero Gasperini è diventato il principale candidato alla panchina del Napoli. Un pallino di Aurelio De Laurentiis già da tempo.

Gian Piero Gasperini è diventato il principale candidato alla panchina del Napoli. Un pallino di Aurelio De Laurentiis già da tempo. Più volte il suo nome è stato accostato agli azzurri, sia parecchi anni fa che recentemente. Come riferisce Ciro Venerato in un articolo pubblicato sul sito di Rai News, la scorsa estate il tecnico non fu contattato stavolta da Aurelio De Laurentiis ma da persone vicine al club neo campione d'Italia.

Anche in quel caso Gasperini mostrò interesse ( possiamo serenamente certificarlo) non temendo la famosa asticella ( fare meglio di Spalletti faceva paura a tutti). Fu il Napoli a chiamarsi fuori dopo aver letto le irate reazione popolari. Anche qualche senatore fece notare che cambiare modulo era un rischio.