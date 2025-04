Retroscena Kean: clausola da 50mln confermata, ma varrà solo per 15 giorni

Nei giorni scorsi il nome di Moise Kean era stato accostato anche al Napoli. L'attaccante rivelazione del campionato ha una clausola da 50 milioni ma come ha chiarito sui social Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, la si potrà esercitare solo dall'1 al 15 luglio della prossima estate. Diversi club hanno già chiesto informazioni. La Fiorentina, intanto, se lo gode. Il futuro, invece, è un rebus.

