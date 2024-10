Retroscena Kvaratskhelia: ha già fatto sapere al club la sua volontà

In casa Napoli continua a tenere banco la vicenda legata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Le ultime arrivano da La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli vuole accontentare Khvicha Kvaratskhelia, riconoscendo così il suo status di potenziale top player internazionale. È pronto a fare un sacrificio economico per tenersi stretto la sua stella, per evitare che questioni extra campo possano minare la serenità ritrovata di ambiente e spogliatoio.

Jugeli ha apprezzato lo sforzo di Aurelio De Laurentiis e anche la volontà del Napoli di fare il massimo per accontentare il suo assistito, tornato a essere pienamente al centro del progetto tecnico azzurro. Ci si aggiornerà più avanti, ma intanto la trattativa è ripartita e si torna a giocare a carte scoperte. Con una certezza: Kvara vuole vincere ancora con il Napoli e, anche in caso di mancato rinnovo, continuerà a dare tutto per la squadra fino a fine stagione".