Retroscena Lang: la reazione alla mancata chiamata del Galatasaray

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Noa Lang si aspettava un nuovo contatto del Galatasaray, che però ha scelto di puntare su Rafael Leao. Anche Atalanta e Bologna sono ferme.

Noa Lang sembra ormai destinato a restare al Napoli, ma nelle ultime ore avrebbe atteso una chiamata che poteva cambiare il suo futuro. Secondo quanto raccontato da Il Roma, l'esterno olandese si aspettava infatti un nuovo contatto da parte del Galatasaray, che non è però mai arrivato. Il club turco ha preso un'altra direzione sul mercato, facendo così sfumare quella che poteva diventare una soluzione concreta per la cessione dell'ex PSV.

Lang sempre più vicino alla permanenza al Napoli

Restano teoricamente percorribili due strade in Serie A, ma al momento nessuna delle due ha prodotto passi avanti. Atalanta e Bologna erano state accostate a Lang nelle ultime settimane, senza però effettuare nuovi rilanci né presentare offerte in grado di soddisfare le richieste del Napoli. Con il tempo che stringe e in assenza di proposte concrete per una cessione, la permanenza dell'olandese diventa quindi lo scenario più probabile. Massimiliano Allegri potrebbe così continuare a puntare su Lang, chiamato a ritagliarsi maggiore spazio e a dimostrare il proprio valore nel corso della stagione.