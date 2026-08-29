Nessuno vuole Lang alle condizioni del Napoli: resta una sola possibilità per la cessione
Il passaggio di Rafael Leao al Galatasaray cambia definitivamente lo scenario attorno a Noa Lang, che salvo sorprese resterà al Napoli. Il club turco avrebbe garantito al portoghese un ingaggio da circa 12 milioni di euro netti a stagione, facendo così tramontare la possibilità di un affondo sull'olandese. Lang avrà quindi un'altra stagione per dimostrare il proprio valore e viene considerato un elemento importante da Massimiliano Allegri, che ne apprezza le qualità e potrà continuare a lavorare sulla sua crescita.
Lang-Napoli, l'Atalanta propone il prestito ma Manna vuole la cessione
Il Corriere dello Sport spiega che "ad oggi, non c'è una squadra disposta a ingaggiare Lang alle condizioni che il Napoli e il giocatore vogliono, cioè con una cessione definitiva e non in prestito. L'unica eccezione potrebbe essere un prestito propedeutico a un obbligo di riscatto". Resta l'interesse dell'Atalanta, ma la proposta dei bergamaschi non soddisfa gli azzurri: sul tavolo ci sarebbe un prestito con diritto di riscatto, mentre Giovanni Manna vuole liberare definitivamente una casella in rosa. Senza un'offerta con obbligo o per l'acquisto immediato, Lang resterà dunque a Napoli.
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