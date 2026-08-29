Nessuno vuole Lang alle condizioni del Napoli: resta una sola possibilità per la cessione

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Il trasferimento di Rafael Leao al Galatasaray chiude una delle possibili porte per la cessione di Noa Lang. L'Atalanta resta interessata.

Il passaggio di Rafael Leao al Galatasaray cambia definitivamente lo scenario attorno a Noa Lang, che salvo sorprese resterà al Napoli. Il club turco avrebbe garantito al portoghese un ingaggio da circa 12 milioni di euro netti a stagione, facendo così tramontare la possibilità di un affondo sull'olandese. Lang avrà quindi un'altra stagione per dimostrare il proprio valore e viene considerato un elemento importante da Massimiliano Allegri, che ne apprezza le qualità e potrà continuare a lavorare sulla sua crescita.

Lang-Napoli, l'Atalanta propone il prestito ma Manna vuole la cessione

Il Corriere dello Sport spiega che "ad oggi, non c'è una squadra disposta a ingaggiare Lang alle condizioni che il Napoli e il giocatore vogliono, cioè con una cessione definitiva e non in prestito. L'unica eccezione potrebbe essere un prestito propedeutico a un obbligo di riscatto". Resta l'interesse dell'Atalanta, ma la proposta dei bergamaschi non soddisfa gli azzurri: sul tavolo ci sarebbe un prestito con diritto di riscatto, mentre Giovanni Manna vuole liberare definitivamente una casella in rosa. Senza un'offerta con obbligo o per l'acquisto immediato, Lang resterà dunque a Napoli.