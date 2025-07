Retroscena Lucca: 5mln di bonus sono difficili. La cifra complessiva

vedi letture

"Per Lucca al Napoli manca solo l'annuncio ufficiale. Oggi visite mediche a Roma. Poi raggiungerà direttamente Conte e i compagni in ritiro a Dimaro". Lo ha detto Matteo Moretto nel canale Youtube di Fabrizio Romano: "Prestito oneroso con obbligo di riscatto più bonus. Pacchetto completo da 40 milioni, ovvero 35 più bonus difficili per arrivare a 40. Lucca firmerà un contratto di sei anni fino al 2031". Lorenzo Lucca, 12 gol nell'ultimo campionato, 20 in Serie A in due anni a Udine, ha tante qualità.

Difende palla alla Lukaku, dialoga coi compagni, è generoso, si muove per la squadra. Un centravanti per Conte, alla Conte, perfetta alternativa di Lukaku, che già conosce il campionato italiano e che, con l'avventura giovanissimo all'Ajax, ha vissuto già diverse esperienze e si sente pronto per il grande salto dopo essersi consacrato nelle ultime due stagioni a Udine. Le prime in Serie A per continuità e rendimento. Un investimento notevole per un centravanti che non vede l'ora di giocare al Maradona. Conte per lui spese parole d'elogio dopo l'1-1 del Maradona di qualche mese fa. Il Napoli anche allora prese appunti. L'allenatore parlò di giocatore "dominante" per prestanza fisica. Non furono frasi casuali. Ora tutto torna.