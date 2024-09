Retroscena Luvumbo: era vicino al Napoli, ci fu un'offerta di 12mln

Zito Luvumbo avrebbe potuto giocare Cagliari-Napoli con la maglia azzurra, invece che con quella rossoblù. Il retroscena viene raccontato da Tuttosport oggi in edicola. A gennaio scorso l'attaccante del Cagliari era stato vicino proprio al passaggio in maglia azzurra. Nel mercato invernale, infatti, il Napoli l’aveva messo nel mirino e sembrava disposto a mettere sul piatto 12 milioni di euro per accaparrarselo.

Niente da fare. Il presidente cagliaritano Tommaso Giulini respinse subito al mittente ogni tipo di avance da parte della formazione campana, dichiarandolo incedibile. Anche perché la valutazione del cartellino fatta dal Casteddu era decisamente superiore (20-25 milioni). E così Luvumbo rimase sull’Isola.