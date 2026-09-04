Retroscena Mattia Esposito: c'è lo zampino di Marino nell'affare del Napoli

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Nicolò Schira svela un interessante retroscena legato a Mattia Esposito, giovane talento di proprietà del Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista, il giocatore sarebbe stato individuato da Pierpaolo Marino, che ne avrebbe intuito le potenzialità e si sarebbe mosso per favorirne l’approdo in azzurro.

Marino avrebbe infatti convinto il direttore sportivo Giovanni Manna a puntare con decisione su Esposito, riuscendo così a battere la concorrenza del Cagliari. Un’operazione nata dunque dalla segnalazione dell’esperto dirigente e dalla successiva scelta del club partenopeo di assicurarsi il talento, anticipando la società sarda. Un retroscena che racconta come, dietro all’arrivo di un giovane calciatore, possano esserci intuizioni e valutazioni maturate ben prima che il suo nome inizi a circolare con maggiore insistenza.